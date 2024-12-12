إصابة زوجين وطفليهما في حادث موتوسيكل بالصف

كتب - محمد شعبان:

أصيب زوجان وطفلاهما إثر انقلاب دراجة نارية تقلهم بمركز الصف جنوب الجيزة.

تلقى مأمور مركز الصف إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى كوبري اسكر.

انتقلت أقرب دورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انقلاب دراجة نارية بالطريق مما أسفر عن إصابة هاني صلاح 33 سنة، وزوجته "سعاد 22 سنة" وطفليهما (صلاح عام ونصف) و(عبد الرحمن).

نُقل الأربعة إلى المستشفى المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.