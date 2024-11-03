10 مصابين في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم

كتب - محمد شعبان:

أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بطريق الفيوم، اليوم الأحد.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام الدبابة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة سوزوكي أسفل الطريق الأوسطي اتجاه الفيوم مما أسفر عن سقوط 10 مصابين.

المصابون العشرة نقلوا إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة نهر الطريق لتسيير حركة الطريق إلى طبيعتها.