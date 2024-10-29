بعد الحكم.. هل تحتسب أيام حبس ثلاثي الزمالك السابقة من مدة العقوبة؟

كتب – أحمد أبو النجا:

حكمت محكمة أبو ظبي، اليوم الثلاثاء، بحبس ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ومصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، شهرا مع غرامة مالية 200 ألف درهم.

وخضع ثلاثي الزمالك للمحاكمة، في تهمة التعدي على منظمي المباراة، التي أقيمت على ملعب آل نهيان بمدينة أبو ظبي يوم 20 أكتوبر الجاري.

* هل تبدأ مدة الحبس من تاريخ القبض أم من تاريخ الحكم؟

قال الدكتور بطي المهيري المحامي بدولة الإمارات، إن احتساب أيام الحبس بعد صدور الحكم على المتهمين، تكون من تاريخ يوم القبض عليهم، إذا لم يتم الإفراج عن بكفالة بعد القبض عليهم، أي سيتم احتساب المدة من تاريخ إلقاء القبض عليه.

*هل يحق للزمالك الاستئناف على الحكم؟

وفقا لقانون الأحكام، في دولة الإمارات، يتوجب أن يتقدم الطاعن بطعنه بالاستئناف خلال 15 يوماً تبدأ على النحو التالي: في حالة الحكم الحضوري من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة الحكم الغيابي وتقديم اعتراض من قبل المحكوم عليه في الجنح والمخالفات، تبدأ من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة.

وقد حددت المادة 230 من القانون الجنائي الإماراتي، من له الحق في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في الجرائم الجزائية، حيث حصرتها بالمتهم والنيابة العامة فقط دون المدعي بالحقوق المدنية.

وبذلك يحق لثلاثي نادي الزمالك تقديم طعن على الحكم، لتخفيفه، وعدم تنفيذ المدة التي تم فرضها من هيئة المحكمة.