الاتحاد الأوروبي: اتفقنا مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة

وكالات

أكدت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن الوضع في غزة كارثي ويجب فعل الكثير خصوصًا مع تأخر وقف إطلاق النار.



وقالت كالاس، إن الاتحاد الأوروبي اتفق مع إسرائيل على تحسين الوضع في غزة و"نرى مؤشرات إيجابية".



وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن الاتحاد يريد رؤية المزيد ليلمس تحسنًا في الوضع الإنساني في قطاع غزة، مضيفة "سنبحث خيارات بشأن الشراكة مع إسرائيل وأولويتنا الوضع الإنساني".



ويكثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في قطاع غزة، وأعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، سقوط نحو 100 شهيدًا فلسطينيًا جراء غارات إسرائيلية مستمرة على غزة منذ فجر الاثنين.



وأسفرت حرب الإبادة الجماعية التي بدأها الاحتلال في غزة أكتوبر 2023، عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 138 ألفًا آخرين.