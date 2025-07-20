كتبت- منال المصري:

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تفعيل شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو مع ألمانيا في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الشريحة الجديدة تأتي برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو.

وأشارت إلى أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني.

وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وريم العبلي- رادوفان، وزيرة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، التي تزور مصر لأول مرة منذ توليها منصبها في الحكومة الألمانية الجديدة.