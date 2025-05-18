فخري الفقي: كل 1% خفض في الفائدة يقلل عجز الموازنة 80 مليار جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن كل 1% خفض في سعر الفائدة من البنك المركزي المصري يقلل من أعباء عجز الموازنة بأكثر من 80 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة2.25% في اجتماعه الأخير سيساهم في تقليل عجز الموازنة بنحو 180 مليار جنيه، وهو ما يمثل دعمًا كبيرًا للموازنة العامة.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للاقتراض.

وأشار الفقي إلى أن وزير المالية بدأ بالفعل في الاقتراض بفائدة أقل بعد قرار لجنة السياسة النقدية الأخير، لافتًا إلى أن اتفاقًا واضحًا يجمع بين وزارة المالية والبنك المركزي في هذا الصدد، حيث يتم التنسيق بشأن نسب الخفض المستهدفة خلال الاجتماعات الثمانية للجنة في عام 2025

وأوضح الفقي، أن البنوك تساهم في تمويل عجز الموازنة العامة من خلال شراء أذون وسندات الخزانة المحلية.

وأشار الفقي، إلى أن خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يشجع القطاع الخاص على الاقتراض، نظرًا لانخفاض تكلفة التمويل، وهو ما يدفع البنوك إلى تشغيل أموالها من خلال إقراض المستثمرين.

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