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بعد رسوم ترامب.. انخفاض جماعي لأسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

12:56 م الخميس 03 أبريل 2025

عملات مشفرة أرشيفية

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كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار العملات المشفرة هبوطًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، وجاء ذلك في أول رد فعل على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" بهدف سد عجز الميزان التجاري وعودة العصر الذهبي لأمريكا مجددا.

انخفضت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 1.93% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 83.46 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وهبطت "إيثريوم" بنسبة 3.75% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 1.81 دولار.

وتراجعت "إكس أر بي" بنسبة 3.81% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2.04 دولار.

وانخفضت دوجكوين بنسبة 5.16% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.16 دولار.

وهبطت عملة ترامب بنسبة 11.00%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 9.24 دولار.

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