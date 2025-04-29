انخفاض أسعار الدرهم الإماراتي والدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.49 جنيه للشراء ، و 13.56 جنيه للبيع. بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.81 جنيه للشراء، و 13.85 جنيه للبيع. بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.62 جنيه للشراء بتراجع 32 قرشًا ، و 134.97 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.88 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش ، و 13.95 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 71.09 جنيه للشراء بتراجع 17 قرشًا ، و 71.80 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 165 جنيه للشراء بتراجع 25 قرشًا، و 166 جنيه للبيع، بتراجع 28 قرشًا.