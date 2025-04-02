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من 8.30 إلى 3 مساء.. عودة البنوك للعمل في أول يوم بعد إجازة العيد غدا

10:57 ص الأربعاء 02 أبريل 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تفتح البنوك كافة فروعها غدا الخميس في مواعيدها الرسمية للجمهور والموظفين في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر التي امتدت 4 أيام متتالية.

كانت البنوك أغلقت أبوابها من يوم الأحد إلى الأربعاء بمناسبة إجازة عيد الفطر على أن تعود للعمل غدا الخميس، وفق قرار البنك المركزي المصري.


وتعود البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة بعد انتهاء شهر رمضان من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 مساء للجمهور، ومن الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا للموظفين.


يعمل في السوق المصرفي المصري 36 بنكا بعدد 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية تقدم كافة الخدمات للعملاء.

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