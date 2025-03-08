"هشام عز العرب" يفوز بأعلى جائزة "الإنجاز مدى الحياة" من جلوبال فاينانس

كتبت- منال المصري:

كرمت مجلة جلوبال فاينانس هشام عز العرب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي في مصر، بجائزة الإنجاز مدى الحياة المرموقة - وهي أعلى جائزة فردية تقدمها المجلة، وفق الموقع الإلكتروني للمجلة.

و قال جوزيف د. جيارابوتو، مؤسس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس "لقد كان للقيادة الثاقبة لهشام عز العرب تأثير تحويلي على القطاع المصرفي في مصر، ورفعت البنك التجاري الدولي إلى مؤسسة معترف بها عالميًا وأنجح بنك في القطاع الخاص في البلاد".

وأوضح "لقد وضع التزامه بالابتكار والتميز معايير جديدة في الصناعة، مما جعله يستحق حقًا جائزة الإنجاز مدى الحياة من مجلة جلوبال فاينانس".

ماذا نعرف؟

وشغل عز العرب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي من عام 2002 إلى عام 2020.

وتحت قيادته، ارتفعت القيمة السوقية للبنك من 200 مليون دولار إلى أكثر من 6 مليارات دولار، مما عزز مكانة البنك التجاري الدولي كقائد في الصناعة.

في عام 2020، ابتعد عز العرب عن البنك التجاري الدولي وأطلق شركة HE Advisory، وهي شركة استشارية تهدف إلى دعم المنظمات، وخاصة شركات التكنولوجيا المالية، في إدارة المخاطر واستراتيجيات النمو وجمع الأموال. في عام 2022.

وعاد عز العرب إلى البنك التجاري الدولي كمدير غير تنفيذي لمجلس الإدارة، ليقود استراتيجية التوسع الطموحة للبنك في شرق إفريقيا. في عام 2023، تم تعيين عز العرب رئيسًا لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وفي سبتمبر 2024، أعيد تعيينه كرئيس تنفيذي، مما عزز دوره القيادي في البنك.

وتستمر رؤيته في تشكيل استراتيجية البنك التجاري الدولي، مع التركيز على التحول الرقمي والاستدامة والنمو الإقليمي. بجانب عمله في مجال الخدمات المصرفية، يلتزم عز العرب أيضًا بالقضايا الاجتماعية.

فهو يرأس مؤسسة البنك التجاري الدولي، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتحسين الصحة والتغذية للأطفال المحرومين في جميع أنحاء مصر.

قبل انضمامه إلى البنك التجاري الدولي في عام 1999، بنى عز العرب مسيرة مهنية مثيرة للإعجاب في مجال الخدمات المصرفية العالمية، حيث شغل مناصب عليا في ميريل لينش، ودويتشه بنك، وجيه بي مورجان في لندن.