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غدا آخر يوم عمل للبنوك قبل العيد.. تعرف على المواعيد

02:13 م الأربعاء 26 مارس 2025

البنك المركزي المصري

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كتبت- منال المصري:

تفتح البنوك أبوابها للعملاء في آخر يوم عمل لها خلال شهر رمضان غدا الخميس من الساعة 9.30 صباحا إلى 1.30 ظهرا، أما الموظفين من الساعة 9 صباحا إلى 2 ظهرا.

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي اليوم أو غدا عودة البنوك إلى مواعيد العمل الرسمية السابقة للجمهور والموظفين مع قرب انتهاء شهر رمضان.

بخلاف شهر رمضان تفتح البنوك أبوابها للجمهور من الساعة 8.30 صباحا إلى 3 عصرا وللموظفين تبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا.

ويضم القطاع المصرفي 37 بنكا بعدد يتجاوز 5 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية لتقديم كافة العمليات والخدمات المصرفية للجمهور.

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