بعد قرار الفيدرالي.. ارتفاع أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

سجلت أسعار العملات المشفرة صعودًا جماعيًا خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الفيدرالية أمس للمرة الثانية على التوالي عند 4.25% و4.5%.

ارتفعت العملة الرقمية بتكوين بنسبة 2.91% خلال تعاملات آخر 24 ساعة لتسجل نحو 85.98 ألف دولار حتى وقت كتابة التقرير، بحسب منصة " كوين ماركت كاب".

وصعدت "إيثريوم" بنسبة 3.38% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 2.00 دولار.

وارتفعت "إكس أر بي" بنسبة 8.53% خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى نحو 2.51 دولار.

وصعدت دوجكوين بنسبة 3.81% خلال تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة نحو 0.17 دولار.

وارتفعت عملة ترامب بنسبة 3.38%خلال تعاملات آخر 24 ساعة إلى 11.42 دولار.