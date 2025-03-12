التضخم بأمريكا يتباطأ إلى 2.8% خلال فبراير

كتبت- منال المصري:

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستويات 2.8% خلال فبراير 2025 من مستويات 3% في يناير مقابل توقعات عند 2.9%، وفق ما ذكرته سي إن بي سي عربية.

كان جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال في وقت سابق إن البنك البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب وتأثيراتها.

وأضاف "أن هذه التغييرات في السياسة هي التي ستؤثر على الاقتصاد ومسار السياسة النقدية، وعليه فإننا لسنا بحاجة إلى التعجل، ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح".

كان المركزي الأمريكي خفض سعر الفائدة 1% على 3 مرات العام الماضي قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماعه الأخير عند 4.25% و4.5%.

وتوقع باول مساراً وعراً لخفض التضخم موضحا أن الفيدرالي "في موقع جيد" الانتظار وضوح سياسات ترامب.