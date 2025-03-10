هاني توفيق يعلق على هبوط التضخم: خبر سعيد للاقتصاد وسيء للمعتمدين على فوائد البنوك

كتبت- منال المصري:

علق هاني توفيق الخبير الاقتصادي على هبوط معدل التضخم على إجمالي الجمهورية- شامل الريف والمدن معا- إلى 12.5% في فبراير من 23.2% في يناير الماضي.

وأوضح في منشور له على صفحته على "فيسبوك" "كما توقعنا معدل التضخم فى مصر انخفض جذرياً من 23.2% إلى 12.5% فقط فى فبراير نتيجة تغيير سنة الأساس" .

وأضاف "خبر سعيد للاقتصاد لخفض الفائدة وزيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل، وسيء للمعتمدين في حياتهم على فوائد البنوك، وما أكثرهم للأسف".

لجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة على مدار آخر 3 سنوات تحت ضغط ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي الذي وصل إلى 38% في سبتمبر 2023 بفعل تحرير سعر الصرف، بجانب سعيه لتقليل فجوة العائد الحقيقي بالسالب على مدخرات العملاء.

وتراجع التضخم يعزز من وجود عائد حقيقي موجبا على مدخرات العملاء بالبنوك بشرط يكون تراجع مستدام بين 3 و6 أشهر.

وهوى التضخم في مدن مصر إلى 12.8% في فبراير على أساس سنوي من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولا يعني تراجع التضخم انخفاض أسعار السلع لكن ارتفاعه بويترة أقل عن الشهر السابق.