رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي: إقبال ملحوظ لتنازل العملاء عن الدولار.. ونمول كافة الاعتمادات المستندية

كتبت- منال المصري:

أكد محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، زيادة وتيرة تنازلات العملاء عن الدولار بالبنك بطريقة ملحوظة بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي والإجراءات الإصلاحية الأخيرة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم حول نتائج أعمال المصرف في 2024، أن البنك يلبي كافة طلبات العملاء من الدولار وتمويل كافة الاعتمادات المستندية ولا توجد أي قوائم انتظار بفضل وفرة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.

كان المركزي لجأ في مارس الماضي إلى تحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في عامين بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي.

50 % زيادة سنوية مستهدفة في حجم الأعمال

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن المصرف يستهدف زيادة معدل نمو أعماله بنسبة تصل إلى 50% سنويا، وهو ما يتطلب تدعيم وتقوية القاعدة الرأسمالية.

وأضاف أن مصرف أبو ظبي الإسلامي قفز ترتيبه من المركز الأخير خلال آخر 6 سنوات ليتصدر مقدمة البنوك الإسلامية العاملة بمصر بحجم أصول سجل 260 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

ويعمل في السوق المصرفي المصري أربع بنوك إسلامية هي مصرف أبو ظبي الإسلامي وفيصل الإسلامي والبركة وبيت التمويل الكويتي.

وأوضح محمد علي أن تدعيم القاعدة الرأسمالية يعد أمرًا ضروريا في عملية التوسع بالسوق المصرية ويساهم في زيادة سقف التمويل المتاح للعميل الواحد والأطراف المرتبطة وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري والتي تربط بشكل وثيق بالقاعدة الرأسمالية.

وأكد محمد على أن المساهمين يسعون إلى زيادة التوسع في السوق المصري بدافع نمو حجم الأعمال وزيادة الربحية.

حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي زيادة في معدل نمو صافي أرباحه تصل إلى 93% خلال 2024 على أساس سنوي لتتخطى نحو 9 مليارات جنيه.