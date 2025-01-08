تراجع في مصرف أبو ظبي.. سعر الدولار في 9 بنوك ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك كريدي أجريكول، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الاثنين الماضي، نظرا أن الثلاثاء كان إجازة رسمية بالبنوك، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 9 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.6 جنيه للشراء، 50.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.6 جنيه للشراء، و 50.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.62 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.63 جنيه للشراء، بتراجع 5 قروش، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

وللمزيد من متابعة كافة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اضغط على اللينك التالي:

اضغط هنا