بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟

كتبت- منال المصري:

يبدأ أول استحقاق للشهادة ذات أجل سنة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% سنويا ببنكي الأهلي ومصر يوم الخميس المقبل، ليتولى بعدها باقي الاستحقاقات وفق موعد الاكتتاب فيها.

وجذب بنكا الأهلي ومصر مئات المليارات في الشهادة ذات العائد المرتفع بعد توافد العملاء على الاكتتاب فيها وإعادة استثمار مدخراتهم المستحقة في شهادات أخرى.

كان أول طرح للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في يومي العطلة الرسمية الجمعة والسبت الموافق 5 و6 يناير 2024 مع استحقاق نظيرتها السابقة 22.5% و25% وتلاها يوم 7 يناير إجازة رأس السنة وهو ما يعني أن أول استحقاق للشهادة سيكون يوم 9 يناير 2024 يوم الخميس المقبل ثاني يوم من تفعيل الشهادة بعد عودة البنوك للعمل من العطلة الرسمية وإجازة رأس السنة.

ويترقب العملاء الذين يحتفظون بجزء من مدخراتهم في الشهادة مرتفعة العائد حسم بنكي الأهلي ومصر مصير عمل الشهادة مع استحقاق أجلها حتى يتمكنوا من تحديد السيولة العائدة من الشهادة في أوعية أخرى بالبنك أو توجيها إلى ملاذات آخرى مثل الذهب والعقارات والسلع الاستهلاكية.

ومن المرتقب أن يعلنا بنكا الأهلي ومصر عن طرح شهادة بديلة قريبا لتوجيه العملاء لإعادة استثمار السيولة المستحقة فيها.

وتتيح 8 بنوك بدائل لجذب حصيلة استحقاقات شهادة الـ27 يمكنك الاطلاع عليها بالضغط هنا

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