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الدولار يقفز 22 قرشا ويسجل رقما قياسيا جديدا في بداية التعاملات اليوم بالبنوك

10:44 ص الأحد 08 ديسمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار بنحو 22 قرشا مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية في البنوك مقارنة ببداية التعاملات ليسجل مستوى قياسي جديد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.13 جنيه للشراء، و50.23 جنيه للبيع بزيادة 20 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيه للبيع بزيادة 22 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.15 جنيه للشراء ، و50.25 جنيه للبيع بزيادة 19 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.18 جنيه للشراء ، و50.27 جنيه للبيع بزيادة 21 قرشا للشراء والبيع.

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