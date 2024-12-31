موعد أول استحقاق للشهادة مرتفعة العائد 27% لعملاء بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

يبدأ أو استحقاق من أصل المدخرات وآخر عائد عليها في الشهادة ذات العائد المرتفع 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي المطروحة في بنكي الأهلي ومصر في حسابات العملاء يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء أجلها البالغ عام واحد.

بدأ أول طرح للشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 مع استحقاق نظيرتها السابقة 22.5% و25% وهو ما يعني أن أول استحقاق للشهادة سيكون يوم الاثنين المقبل ثاني يوم من تفعيل الشهادة.

ويترقب العملاء الذين يحتفظون بجزء من مدخراتهم في الشهادة مرتفعة العائد حسم بنكي الأهلي ومصر مصير عمل الشهادة مع استحقاق أجلخا حتى يتمكنوا من تحديد السيولة العائدة من الشهادة في أوعية أخرى بالبنك أو توجيها إلى ملاذات آخرى مثل الذهب والعقارات والسلع الاستهلاكية.

على مدار السنوات الماضية اعتاد بنكا الأهلي ومصر بطرح شهادة بديلة بأسعار فائدة مرتفعة مع قرب استحقاق نظيرتها بهدف الاحتفاظ بمدخرات العملاء وتحفيز الاستثمار في الجنيه المصري وتخوفا من انتقالها إلى ملاذات أخرى بعيدا عن البنوك.

وجذب بنكا الأهلي ومصر مئات المليارات في الشهادة ذات العائد المرتفع بعد توافد العملاء على الاكتتاب فيها وإعادة استثمار مدخراتهم المستحقة في شهادات أخرى.



كانت بنوك بدأت خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية للعائد الثابت خلال العام الجاري منها التجاري الدولي وإتش إس بي سي وكيو إن بي وبنوك أخرى أوقفت العمل بالشهادة مرتفعة العائد مثل الإسكندرية وsaib بعد تراجع معدل التضخم وتقليل تكلفة العائد المرتفعة على مدخرات العملاء.





في حين يعمل البنك المركزي على الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر بطرح شهادات مرتفعة العائد لن يكون في مقدور بنوك أخرى طرحها باعتبارهما ذراعي المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم وامتصاص فائض السيولة من السوق وتحقيق استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.





