فيديو وانفوجرافيك.. كيف تحول أموال لحظيا من الخارج لمصر؟

كتبت- منال المصري:

كشف البنك المركزي المصري خطوات وعملية تنفيذ الحوالة من أي دولة حول العالم إلى مصر باستخدام تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للمدفوعات اللحظية.

قبل أيام من ديسمبر الجاري أعلن البنك المركزي إطلاق خدمة التحويل اللحظي للأموال من الخارج عبر تطبيق "إنستاباي" المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية وإضافتها بشكل لحظي في حسابات العملاء لدى كافة البنوك المصرية.

كيفية التحويل

- التوجه إلى أي من الوكلاء أو المواسلين حول العالم (بنوك وصرافات).

- استخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالمراسلين حال إتاحة المراسل للخدمة إلكترونيا.

تنفيذ عملية الحوالة

- تقدم بيانات الحوالة والتأكد من صحة معلومات المستفيد.

الوصول الفوري

- تضاف الحوالة فورا إلى المستفيد في أي بنك من البنوك المحلية.

استلام الأموال من خلال:

- الحساب البنكي.

- البطاقات البنكية.

- المحافظ الإلكترونية.

مميزات الخدمة الجديدة

- أبسط وأسرع.

- التحويل يتم لحظيا في أي وقت دون التقيد بمواعيد العمل في البنوك والإجازات الرسمية.

- يمكن لعملاء إنستاباي في مصر معرفة قيمة التحويل في نفس توقيت إتمام العملية.