تجارب لإتاحة الدفع بـ"أبل باي" في مصر

كتبت- منال المصري:



يجري البنك الأهلي المصري حاليا تجارب تفعيل خدمة Apple Pay لإتاحة خدمة الدفع الدفع اللاتلامسي من الهاتف المحمول باستخدام خدمة ترميز بطاقات الدفع لدى العملاء، وفق مصادر تحدث إليه "مصراوي".



كان البنك المركزي المصري توقع تفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية داخل مصر بصورة تجريبية مع أحد البنوك خلال الربع الثاني من 2024، وفق المجلة الاقتصادية الصادرة على موقع المركزي.



وتتيح خدمة ترميز البطاقات إمكانية إجراء معاملات الدفع باستخدام الأجهزة الذكية- هواتف المحمول- ومن ثم إمكانية إجراء معاملات الدفع اللاتلامسية داخل مصر باستخدام التطبيقات على الأجهزة الإلكترونية على نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر الإنترنت بطرقة سهلة ومؤمنة.