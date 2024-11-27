بعد الزيادات الأخيرة.. مصروفات فتح حسابات التوفير في 8 بنوك

كتبت- منال المصري:

رفعت البنوك بداية من العام الجاري مصروفات فتح حسابات التوفير والرسوم الإدارية لتغطية تكلفة تشغيل الحسابات بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض الجنيه تاثرا بتحرير سعر الصرف.

وحسابات التوفير العادية التي تقدمها البنوك للعملاء تعد الأوسع انتشارا وبوابة لتعامل العملاء على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة.

وبعد فتح الحساب يحصل العميل على بطاقة خصم مباشر بعد سداد مصروفاتها للتعامل على حسابه بالسحب والإيداع على مدار اليوم من خلال ماكينات الصراف الآلي.

كما يستفيد العملاء من الاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي مجانا للتعامل على حساباتهم إلكترونيا.

ويقدم مصراوي في السطور التالية مصروفات فتح حسابات التوفير العادية في 8 بنوك.

البنك الأهلي المصري

فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

بنك مصر

فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

البنك التجاري الدولي

فتح حساب عادي: بقيمة 150 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.

بنك كريدي أجريكول

فتح حساب عادي: بقيمة 180 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 80 جنيها.

بنك الإسكندرية

فتح حساب عادي: بقيمة 160 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 60 جنيها.

بنك أبو ظبي الأول

فتح حساب عادي: بقيمة 125 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 25 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني

فتح حساب عادي: بقيمة 200 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 100 جنيه ومصاريف إدارية 100 جنيه.

البنك العربي الأفريقي الدولي

فتح حساب عادي: بقيمة 200 جنيه يتراوح بين مصروفات فتح حساب 150 جنيه ومصاريف إدارية 50 جنيها.