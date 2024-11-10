المركزي: التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% بأكتوبر للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانب البنك المركزي- إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر الماضي للمرة الثانية على التوالي.



ووفق بيانات البنك المركزي اليوم، فإن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي تراجع إلى 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1% في سبتمبر 2024.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن صباح اليوم تراجع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين بالمدن، إلى 1.1% في أكتوبر 2024 مقابل 1% في أكتوبر 2023 و2.1% في سبتمبر 2024.

وعلى أساس سنوي، تباطؤ معدل التضخم العام على مستوة المدن إلى 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر الماضي.

ويرجع الفرق بين معدل التضخم الأساسي والعام إلى أن المركزي يستبعد منه أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات والفاكهة والخدمات ذات التسعير الإداري مثل البنزين والسولار بهدف قياس فاعلية السياسة النقدية على التضخم.

ولا يزال التضخم بعيدا عن مستهدف البنك المركزي بين 7% إلى 9% بنهاية ديسمبر المقبل.