إعلان

مبارزة كلامية بين المرشد الإيراني علي خامنئي وإيلون ماسك على منصة "إكس".. ما القصة؟

كتب : مصراوي

11:00 م 04/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علي خامنئي إيلون ماسك منصة إكس مبارزة كلامية إيران تويتر إكس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
18:00

بنين

نيجيريا

- -
21:00

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان