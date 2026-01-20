تمهيداً للافتتاح الرسمي.. محافظ سوهاج يتابع اللمسات النهائية لكوبري مشاة منطقة الثلاث كباري
كتب : مصراوي
9
إعلان
كتب : مصراوي
9
فيديو قد يعجبك
إعلان
طارق العشري: انتقادات الجماهير لـ محمد صلاح سببها غياب القتالية
تعليق مثير للجدل من حفيظ دراجي على أداء التحكيم بأمم أفريقيا
إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا
نبعد عن المجاملات.. نجم الزمالك السابق يضع روشتة لتطوير الكرة المصرية
بعد أحداث الانسحاب..عقوبة قاسية تنتظر 11 لاعبًا في السنغال بكأس العالم
أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية
إعلان