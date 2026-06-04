أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بتكليف الدكتور عبدالعزيز بلال، الأستاذ الباحث بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بتسيير أعمال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.

ويأتي تكليف الدكتور عبدالعزيز بلال تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية ممتدة، شغل خلالها مواقع قيادية، وفيما يلي أبرز معلومات عنه:

١- نائب رئيس الهيئة السابق.

٢- رئيس شعبة التطبيقات الزراعية.

٣- حضوره العلمي المؤثر في مجال علوم الأراضي والمياه على المستويين المحلي والدولي.

٤- أسهم في دعم وتطوير التطبيقات البحثية المرتبطة بإدارة الأراضي والموارد المائية وربطها بالاحتياجات التنموية.

٥- تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي عبر مبادرات وأطر عمل تدعم اتخاذ القرار.

٦- ساهم في إنتاج علمي محكم وبناء كوادر بحثية من خلال الإشراف والتدريب ونقل الخبرات.

٧- ساهم في ترسيخ قيم الانضباط المهني والأخلاق الحميدة كأساس لبيئة عمل داعمة ومحفزة للإنجازات.



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