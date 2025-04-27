"سيناء.. ذكرى الانتصار وتنمية الوعي" ندوة بكلية آداب حلوان غدًا

كتب- محمد شاكر:

تعقد كلية الآداب بجامعة حلوان، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح غد الاثنين، بقاعة (55)، ندوة تثقيفية ضمن فعالياتها الثقافية والعلمية، وذلك احتفاءً بأعياد تحرير سيناء، تحت عنوان: "سيناء.. ذكرى الانتصار وتنمية الوعي".

ويشارك في الندوة اللواء الدكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وأستاذ العلوم الاستراتيجية، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والعميد السابق لكلية الآداب – جامعة القاهرة، ويدير الندوة الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله الأستاذ المساعد بكلية الآداب – جامعة حلوان.

وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد راوي، عميد كلية الآداب.

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