جامعة حلوان تناقش كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية

كتب- عمر صبري:

بدأ نادي ريادة الأعمال بالجامعة، وهو مشروع ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، سلسلة ندوات تعريفية مقدمة من البنك الأهلي المصري، انطلقت من كلية الفنون التطبيقية. شملت الندوات التعريف بالتحول الرقمي وأهميته، وأفكار المشروعات الناجحة، والخدمات المالية وغير المالية، وطرق الحصول على التمويل، وكيفية تحويل الفكرة إلى مشروع ريادي.

جاء ذلك في ظل توجه الدولة المصرية نحو بناء إنسان قادر على مواكبة التحديات وصناعة المستقبل. وتأتي المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" كركيزة استراتيجية تهدف إلى إعداد مواطن واعٍ، متعلم، متمكن، مثقف، وفاعل في مجتمعه. وهي المبادرة التي تتبناها جامعة حلوان، برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، انطلاقًا من إيمانها العميق بدور الجامعة في تشكيل الوعي الوطني وتعزيز ثقافة الابتكار والتنمية الشاملة.

عُقدت الندوة تحت إشراف الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور شريف حسن، عميد كلية الفنون التطبيقية. وجاءت الندوة ضمن مقرر ريادة الأعمال، الذي تقوم بتدريسه الدكتورة ميسون قطب، أستاذ الإعلان وعميد الكلية السابق. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان أبو طالب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ومديرة نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وتطرقت الندوة إلى طرق تقديم أفكار المشاريع بنجاح، بطريقة مختصرة وشيقة، وأهمية هذه الأفكار في معالجة المشكلات المجتمعية، وكيفية عرض الفكرة بوضوح وشفافية، وتجهيز الخطة المالية لتمويلها.

كذلك استعرضت الندوة التعريفية الخطوات الأساسية لبداية أي مشروع ريادي، ومتطلبات تحويل الفكرة إلى فرصة، وخطوات كتابة المشروع الريادي، وكيفية الحصول على فكرة مشروع وبيعها، وطرق توليد الأفكار الريادية، وكيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وفق مجال الاهتمام.

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