جامعة حلوان تشارك في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بشرم الشيخ

كتب- عمر صبري:



شاركت جامعة حلوان في الملتقى القمي لقادة الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي أُقيم في المدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت شعار "اتحاد طلاب الجمهورية".



يهدف الملتقى إلى تعزيز دور الاتحادات الطلابية في تنمية المهارات القيادية وتعزيز العمل الطلابي.



نظم الملتقى قطاع الأنشطة الطلابية ومعهد إعداد القادة بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة واسعة من وفود طلابية تمثل مختلف الجامعات المصرية.

مشاركة جامعة حلوان

تؤكد مشاركة جامعة حلوان في هذا الملتقى التزامها الدائم بدعم وتأهيل الكوادر الطلابية ليكونوا قادة المستقبل.



وشهد اليوم الأول مراسم افتتاح الملتقى، متضمنًا عرض فيلم تسجيلي يوثق تاريخ الاتحادات الطلابية، وكلمة مسجلة من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد خلالها أهمية دور الاتحادات الطلابية في تطوير العملية التعليمية وتعزيز المشاركة المجتمعية.



تخلل الملتقى تنصيب اتحاد طلاب الجمهورية وجلسة حوارية مع النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، إضافة إلى ورش عمل تفاعلية ومائدة مستديرة جمعت رؤساء ونواب اتحادات الطلاب، بهدف مناقشة تطوير الأنشطة الطلابية واستحداث مبادرات تتماشى مع رؤية الدولة لبناء جيل واعٍ قادر على القيادة. كما تضمن البرنامج أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لتعزيز التعاون بين الطلاب.

مشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان

تميز وفد جامعة حلوان بمشاركتهم الفعالة في المائدة المستديرة، حيث قدم الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والطالبة إيمان أشرف، نائب الرئيس، مقترحات مبتكرة لتطوير الأنشطة الطلابية، وسلطت مداخلاتهم الضوء على التحديات التي تواجه الأنشطة الطلابية وطرحوا حلولًا لتعظيم الاستفادة منها بما يسهم في تحقيق التكامل بين الأنشطة التعليمية، الثقافية، والرياضية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أن مشاركة جامعة حلوان في الملتقى تنطلق من إيمانها بأهمية الاتحادات الطلابية في صقل شخصية الطلاب وتعزيز روح القيادة لديهم.



كما شدد على أهمية تمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في صنع القرار وتوفير المساحات التي تتيح لهم التعبير عن أفكارهم وتنمية مهاراتهم، بما يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.





اقرأ أيضًا:

تحذير من الشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المسيطرة خلال الساعات المقبلة

350 مليار جنيه لتحسين حياة 18 مليون مواطن في "حياة كريمة" - (إنفوجرافيك)

قانون العمل الجديد.. ننشر ضوابط وشروط استقالة الموظف