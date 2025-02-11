جامعة حلوان تنظم المهرجان الكشفي والإرشادي 20 فبراير

كتب- عمر صبري:

تنظم جامعة حلوان المهرجان الكشفي الـ 45 والإرشادي الـ 32 لجوالي وجوالات الجامعة، تحت شعار "معًا من أجل المعرفة" وذلك خلال الفترة من 20 إلى 27 فبراير 2025، بمخيم جامعة حلوان، في إطار دور الجامعة كمنارة مجتمعية تسهم في تنمية الطلاب وتعزيز قيم العمل الجماعي والتطوع.

وتم اجتماع مناقشة لائحة المهرجان الكشفى الذى يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و إشراف الدكتور بلال عبد العزيز بدوي مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبمشاركة واسعة من عشائر الجوالة بمختلف كليات الجامعة.

يهدف المهرجان إلى تحقيق مبادئ وأهداف الحركة الكشفية والإرشادية من خلال مجموعة من الفعاليات والمسابقات التي تعزز أواصر الأخوة والصداقة بين الجوالين والجوالات، وتسهم في تبادل الخبرات بين العشائر، فضلاً عن تنمية المهارات البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية للطلاب، وتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن.

تشارك كل كلية بوفد يتكون من (8) جوالين + 1 ساعد مركزي + 6 جوالات، فيما تشارك الكليات المنفصلة بوفد مكون من (11) جوالًا أو جوالة + 1 ساعد مركزي + مدرب أو مدربة + مشرف أو مشرفة، مع السماح بمشاركة الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

يتعين على الكليات تقديم كشوف بأسماء الوفود المشاركة، تتضمن البيانات الشخصية لكل فرد، معتمدة من شئون الطلاب ورعاية الشباب، على أن تحتوي على: (الاسم - الفرقة - الرقم القومي - رقم الهاتف) مرفقًا بها استمارة وصورة شخصية، وذلك في موعد أقصاه 10 فبراير 2025. كما يُشترط الالتزام بالزي الكشفي والإرشادي والتسجيل في إحدى الجمعيات الكشفية.

يشمل المهرجان مجموعة متنوعة من المسابقات في عدة مجالات، منها: (الدين والحياة - التطبيقات البيئية والعلمية - الفنون والآداب - الاقتصاد والمواطنة - الصحة والرياضة - مهارات الحياة - الخدمة العامة وتنمية المجتمع - التطلع للقيادة - التقاليد والفنون الكشفية - التقاليد والفنون الإرشادية - الكرنفال - القيم والاتجاهات الكشفية).

يُذكر أن جامعة حلوان تحرص سنويًا على تنظيم هذا الحدث الذي يعزز القيم الكشفية ويعمل على تطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات، في إطار استراتيجيتها لدعم الأنشطة الطلابية وبناء أجيال قادرة على خدمة المجتمع.

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