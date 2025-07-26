كتب- عمر صبري:

يترقب طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات، ويتساءل الكثيرون عن كيفية الحصول على "الرقم السري" اللازم لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وفقًا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن الرقم السري يوجد داخل شهادة الثانوية العامة التي يتسلمها الطالب من مدرسته، حيث يكون مدوَّنًا أسفل الشهادة جهة اليسار داخل مستطيل صغير يحمل حرف "س" متبوعًا برقم، ويعد هذا الرقم أحد البيانات الأساسية التي تُستخدم في الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg

بداية تنسيق المرحلة الأولى

أكد مصدر بمكتب التنسيق، أن المرحلة الأولى ستبدأ رسميًا في اليوم التالي لاستلام الطلاب شهادات الثانوية العامة من المدارس الحكومية، والتي تتضمن الرقم السري الخاص بكل طالب.

وأضاف المصدر، أن سبب تأخير إعلان الحدود الدنيا لبدء المرحلة الأولى هو عدم وصول الشهادات الورقية إلى المدارس حتى الآن، ما يعوق حصول الطلاب على الرقم السري اللازم للتسجيل.

أكثر من 104 آلاف سجلوا في اختبارات القدرات

في سياق متصل، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين قاموا بتسجيل اختبارات القدرات على موقع التنسيق بلغ حتى الآن أكثر من 104 آلاف طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة 2025.

وتستمر مرحلة تسجيل اختبارات القدرات حتى الساعة السابعة مساءً من يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني نفسه.

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