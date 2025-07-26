تنسيق المرحلة الأولى 2025.. حقيقة وجود تغييرات لطلاب الثانوية

كتب- عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود تغييرات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الوزارة، في دليل استرشادي لطلاب الثانوية العامة، إنه لا يوجد تغيير في نظام التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، فنظام التنسيق يتم بشكل إلكتروني كامل كما هو مُعتاد.

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2025، بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة.

ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، اضغط هنا، https://tansik.digital.gov.eg، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025.

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