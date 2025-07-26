موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لطلاب الثانوية العامة 2025، سينطلق في اليوم التالي لاستلام الطلاب شهادات النجاح من مدارسهم الحكومية، وذلك فور توافر الرقم السري الخاص بكل طالب، والمستخدم في تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح مصدر بمكتب تنسيق القبول، أن تأخر انطلاق المرحلة الأولى يرجع إلى تأخر تسليم الشهادات الورقية للطلاب من المدارس، والتي تتضمن الرقم السري اللازم للدخول إلى النظام الإلكتروني للتنسيق، مؤكدًا أن الوزارة جاهزة من الناحية الفنية لبدء عمليات التنسيق فور استلام الطلاب لشهاداتهم.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب التنسيق أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات للعام الجامعي 2025–2026 بلغ حتى الآن 104 آلاف طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أن باب التسجيل لاختبارات القدرات سيُغلق يوم الأربعاء 30 يوليو 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويُتيح موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg فرصة تسجيل اختبارات القدرات للكليات التي يشترط القبول بها اجتياز تلك الاختبارات.

الكليات التي يشترط اجتياز اختبارات قدرات للالتحاق بها

كليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)

كليات الفنون التطبيقية (حلوان – دمياط – بنها – بني سويف – طنطا – دمنهور)

كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان

كلية التربية الفنية – جامعتي حلوان والمنيا

كليات التربية الرياضية

ويقوم الطلاب من خلال الموقع باختيار الكلية، وتحديد موعد ومكان أداء اختبار القدرات.

ودعا مكتب التنسيق الطلاب إلى سرعة الانتهاء من تسجيل اختبارات القدرات قبل غلق الموقع، مشددًا على أن اجتياز هذه الاختبارات يُعد شرطًا أساسيًا للالتحاق بهذه الكليات ضمن مراحل التنسيق المقبلة.

وفي إطار حرص وزارة التعليم العالي على دعم الطلاب خلال هذه المرحلة، وفرت الوزارة أدلة إرشادية وفيديوهات توضيحية عبر موقعها الرسمي وصفحاتها الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة الطلاب على إتمام عملية التسجيل بنجاح.

اقرأ أيضًا:

موعد تنسيق الجامعات الأجنبية 2025 لطلاب الثانوية والشهادات المعادلة

تنسيق الثانوية العامة 2025.. قرار بشأن التحويل من وإلى 3 كليات هندسة

تنسيق الثانوية العامة 2025.. 6 كليات لا تخضع للتوزيع الجغرافي