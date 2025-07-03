كبير معلمي الكيمياء: الامتحان جيد لكنه تضمّن "تركات" لتمييز الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أكد حسام محمود، كبير معلمي مادة الكيمياء، أن امتحان مادة الكيمياء الذي أداه طلاب الشعبة العلمية اليوم، ضمن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، جاء في مجمله بمستوى الطالب المتوسط، وراعى التدرج في صعوبة الأسئلة لقياس الفروق الفردية بين الطلاب.

وأوضح "محمود"، في تصريحات إلى مصراوي، أن الامتحان لم يخرج عن المألوف، لكنه تضمن بعض الأسئلة التي وصفها بـ"التركات"، وهي تهدف إلى اختبار الفهم العميق للطلاب، والتمييز بين المستويات المختلفة من التحصيل، مشيرًا إلى أن "الامتحان يحتاج إلى طالب ذاكر جيدًا ليتعامل مع الأسئلة بدقة".

وأشار إلى أن أحد الأسئلة الواردة في الامتحان جاء بالنص من النماذج الاسترشادية التي كانت قد وفّرتها وزارة التربية والتعليم للطلاب، مما يعكس التزام واضعي الامتحان بالمنهج والمصادر المعتمدة.

ولفت كبير معلمي الكيمياء، إلى وجود سؤال واحد قد تكون صياغته غير دقيقة أو تحتاج إلى مزيد من الإيضاح العلمي، مؤكدًا أهمية مراجعة هذا السؤال ضمن نموذج الإجابة الرسمي لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

وفي ختام حديثه، وصف "محمود"، الامتحان بأنه متوازن ويحقق الهدف من التقييم، مشددًا على أنه جاء "معقولًا وجيدًا" في المجمل، وراعى تنوع مستويات الطلاب دون إخلال بالمعايير التربوية.

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