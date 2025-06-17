تداول صور لامتحان الفرنساوي للثانوية العامة بعد دقائق من بدء اللجنة

كتب- أحمد الجندي:

تداولت مجموعات الغش الإلكتروني المعروفة باسم "شاومينج" عبر تطبيق "تيليجرام" صورًا قال القائمون عليها إنها تتعلق بامتحان اللغة الفرنسية الخاص بطلاب الثانوية العامة 2025، زاعمين أنها تتضمن أسئلة وإجابات الامتحان الذي بدأ توزيعه داخل اللجان صباح اليوم بعد بدء اللجنة بنصف ساعة.

الجدير بالذكر، يتابع الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غرفة العمليات المركزية بالوزارة سير انطلاق العملية الامتحانية بمختلف اللجان على مستوى الجمهورية واجراءات دخول الطلاب اللجان.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الثانية المقرر عقده لطلاب النظام الجديد ستكون بالكامل بنظام "الاختيار من متعدد"، دون تضمين أي سؤال مقالي داخل ورقة الامتحان، تنفيذًا للسياسات التعليمية الخاصة بنظام الثانوية العامة الجديد.

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