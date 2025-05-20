وكيل تعليم الجيزة تتفقد امتحانات نهاية العام غير المضافة للمجموع

كتب- أحمد الجندي:

قامت ريحاب عريق، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية داخل عدد من لجان امتحانات نهاية العام الدراسي بإدارة الهرم التعليمية.

وشملت الجولة مدرستي نصار الابتدائية والشهيد العقيد عاصم محمد عصام الدين الثانوية بنين، حيث أدى الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع.

وأكدت "عريق"، خلال جولتها، أهمية توفير أجواء من الراحة والهدوء داخل اللجان، بما يضمن أداء الطلاب للامتحانات في بيئة مناسبة، كما شددت على ضرورة تواجد الإشراف التربوي في الأدوار وفناء المدرسة لضبط حركة الدخول والخروج، والحفاظ على سلامة الطلاب.

وتفقدت وكيل المديرية أعمال الكنترولات داخل المدارس، مؤكدة على الالتزام بالانضباط والدقة في إجراءات التصحيح ورصد الدرجات، كما وجهت بتطبيق التعليمات الصارمة الخاصة بمنع دخول الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية إلى اللجان، حرصًا على تحقيق الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش.

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