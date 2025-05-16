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27 صورة.. "تعليم القاهرة" تستعد لانطلاق امتحانات المواد غير المضافة غدًا

10:43 م الجمعة 16 مايو 2025
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كتب- أحمد الجندي:

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث تبدأ غداً السبت الموافق 17 مايو 2025، امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الصفوف المختلفة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحرص المديرية على توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة تدعم أداء الطلاب، وتعكس التزام المنظومة التعليمية بالقاهرة بأعلى معايير الانضباط والكفاءة.

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