طلاب مدرسة مدينة ''تاما'' اليابانية يستقبلون وزير التعليم بالنشيد الوطني المصري

كتب- أحمد الجندي:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة في عدد من المؤسسات التعليمية، في إطار اليوم الثاني من زيارته الرسمية لدولة اليابان.



واستهل الوزير زيارته بمدرسة "تاما الابتدائية"، وكان في استقباله أبى هيرويكي، عمدة مدينة تاما، و تشيبا ماسانوري، مشرف التعليم في مجلس التعليم بمدينة تاما، و سوزوكي جونيشيرو، مدير مدرسة كايتوري الابتدائية في مدينة تاما، وممثل السفارة المصرية باليابان.



استقبال رسمي حافل في مدرسة “تاما الابتدائية”



واستقبل الطلاب الوزير استقبالًا رسميًا مميزًا، حيث تم غناء وعزف الطلاب للنشيد الوطني المصري، وارتداء ازياء من الطراز المصرى، وهو ما يعكس التقدير الكبير للعلاقات بين البلدين.

وتُعد هذه المدرسة إحدى المدارس التي يقوم معلمي المدارس المصرية اليابانية بزيارتها أثناء التدريب العملي لمعلمي المدارس المصرية اليابانية.



متابعة أنشطة “التوكاتسو” لتعزيز مهارات الطلاب



وتفقد "عبداللطيف" فصول المدرسة، كما تابع تطبيق انشطة التوكاتسو داخل المدرسة والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مشيدًا بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة.



حوار مفتوح مع الطلاب اليابانيين حول الثقافة المصرية



كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب اليابانيين بالمدرسة، حول معرفتهم بالثقافة المصرية، والمواد المفضلة إليهم، وعن حبهم للتعلم، وممارسة دور القيادة.



وأشار الوزير إلى أن الطلاب اليابانيين لديهم معرفة واسعة عن مصر وثقافتها، مما يعكس نجاح برامج التبادل الثقافي بين البلدين.



زيارة حضانة “أودا غاكين” ونموذج التكامل بين التعليم والصحة



كما تضمنت الجولة زيارة حضانة ومدرسة "أودا غاكين" لمرحلة رياض الاطفال وكان فى استقباله، السيدة إيشيزاكا تسونيكو، مديرة "حضانة ومدرسة أودا غاكين"، والتي تعد نموذجًا للتعاون بين وزارتي التعليم والصحة في اليابان، حيث تقدم خدمات متكاملة للأطفال تشمل الرعاية الصحية، وتقديم الوجبات، والتعليم من خلال اللعب.



إشادة بتجربة التعليم الياباني وإمكانية تطبيقها في مصر



وأشاد وزير التربية والتعليم بما تقدمه هذه المؤسسة التعليمية للأطفال، مشيرا إلى أنها تعد نموذجًا جيدًا يمكن الاستفادة منه في تطوير منظومة الطفولة المبكرة في مصر، مؤكدًا على أهمية التكامل بين القطاعات المختلفة لدعم العملية التعليمية وتحقيق التنمية المستدامة.



تعزيز التعاون المصري الياباني في مجال التعليم



وفي ختام الجولة، أعرب الوزير عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال والتجارب التعليمية المتميزة التي شهدها، مؤكدًا حرصه على استمرار التعاون مع اليابان للاستفادة من هذه النماذج الناجحة في تطوير التعليم المصري، خاصة في مجالات التعليم الأساسي والطفولة المبكرة.

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