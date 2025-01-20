"أمهات مصر" ترصد آراء أولياء الأمور حول امتحانات الشهادة الإعدادية في يومها الثاني

كتب- أحمد الجندي:

تابعت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، مستوى امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث رصدت اليوم أخبار الامتحانات مع أولياء الأمور في ثاني أيام الامتحانات.

وقالت " أحمد" ، في تصريحات صحفية، إن عدد من أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية اشتكوا من صعوبة اللغة الإنجليزية، واصفين الامتحان بالصعب خاصة الجزء الخاص بـ البراجراف وبعض النقاط الصعبة في باقي الأسئلة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر ، أن امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة تضمن أسئلة صعبة، بحسب عدد من الطلاب وأولياء أمورهم، مؤكدين أن الامتحان فوق مستوي الطالب المتوسط، كما أكد أولياء أمور أن امتحان الدراسات في محافظة دمياط تضمن بعض الأسئلة الصعبة.

وأشارت " أحمد"، إلى أن أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالسويس، أوضحوا أن امتحان الدراسات في مستوي الطالب المتوسط والأسئلة سهله، ولكن طويل، ونفس الأمر مع امتحان مادة اللغة الإنجليزية لطلاب محافظة الغربية، حيث رسم الامتحان الفرحة علي وجوه الطلاب، وكذلك امتحان الجبر لطلاب محافظة الجيزة، جاء سهل ومباشر.

وأعرب أولياء أمور طلاب في محافظة الإسماعيلية عن سعادتهم من ما وصفوه بسهولة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، قائلين: "يتحل في أسرع وقت وأسئلة مباشرة"، بينما تباينت الآراء بين السهل والصعب حول امتحان مادة اللغة العربية في المنوفية وبورسعيد.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، علي أولياء الأمور والطلاب ضرورة التركيز في الامتحانات القادمة، وعدم تشتيت أبنائهم وتشجيعهم علي التفوق، متمنية التوفيق للجميع.

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