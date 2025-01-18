يعقد الاثنين المقبل.. ننشر نماذج امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025

يعُقد السبت المقبل.. ننشر نماذج امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي

تعليم القاهرة: لجان الشهادة الإعدادية 2025 مستعدة لاستقبال الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نماذج امتحانات مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025، حيث يعقد امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025 بالجيزة يوم الاثنين الموافق 20 يناير.

شكل نموذج امتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025

وأوضحت الوزارة، أن الورقة الامتحانية لامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025 تغطي الأسئلة فيها مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.

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