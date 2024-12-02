موعد امتحانات منتصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات نصف العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025، حيث تبدأ 11 يناير المقبل، وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، على أن يتم البدء فى تقييم طلاب الشهادة الإعدادية بداية من 18 يناير وتستمر حتى 23 من نفس الشهر.

موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس 2025

ويرصد "مصراوي"، خلال السطور التالية، موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، كما يلي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إجازة منتصف العام لطلاب المدارس للعام الدراسى 2025، والتي ستبدأ يوم 25 يناير 2025 وتستمر لمدة أسبوعين حيث تنتهي الخميس الموافق 6 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية من يوم السبت الموافق 25 يناير، وتستمر أسبوعين، لتنتهي إجازة نصف العام الدراسي 2025 يوم الخميس الموافق 6 فبراير.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2025

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في المدارس يوم 8 فبراير 2025.

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