فيديو.. مراجعة مادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" أحد مواقع مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، بالتعاون مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، أقوى المراجعات الشاملة لجميع المواد الصفوف الدراسية.

وتأتي حلقة اليوم الأحد، عن مراجعة شهر أكتوبر لمادة الرياضيات للصف الثاني الإعدادي بالتزامن مع اقتراب بدء امتحانات منتصف العام 2025.

انطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2024

انطلقت امتحانات شهر نوفمبر اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 لجميع صفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2025/2024

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بتشكيل لجنة برئاسة مدير عام التعليم العام بكل مديرية، وعضوية كل من (مديري الإدارات التعليمية التوجيه العام- مديري المراحل بكل المديرية)، للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

وتستمر امتحانات شهر نوفمبر 2024 لطلاب صفوف النقل بالمراحل التعليمية المختلفة، من الأحد 1 ديسمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر.

يُذكر أن موقع "مصراوي"، وقع اتفاقية تعاون كبرى، مع مؤسسة "أشطر" التعليمية الشاملة، لعمل سلسلة مراجعات مجانية، للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، تتضمن فيديوهات مراجعات لجميع المواد، وبث مباشر.

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