مع اقتراب نفحات شهر رمضان المبارك، حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ظاهرة "بيع وتداول" المفرقعات النارية والصواريخ.

وأكد أمين الفتوى أن التعامل مع هذه المواد -بيعًا وشراءً واستخدامًا- أمرٌ محرَّم شرعًا، وذلك:

أ) لأنَّ فيه إضاعة المال، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال".

وإنفاقُ الأموال في أشياء لا نفع فيها سوى صوتٍ مُزعجٍ هو عينُ إضاعة النِّعَم.

ب) لأنَّ فيها ضررًا مُؤكَّدًا على الأرواح والممتلكات، والقاعدة الفقهية تقول: "لا ضرر ولا ضرار"، فكل ما يؤدي إلى الضرر الـمُؤكَّد أو الغالب فهو محرَّم.

وختم ربيع، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مؤكدًا أن الأمر أشدُّ حرمة حين يرتبط بزمانٍ فاضلٍ كشهر رمضان، فهذه الأصوات المزعجة تُروِّع الآمنين في بيوتهم، وتقطع خشوع المصلين في المساجد، وتُفزِع الأطفال والمرضى وكبار السن، وهذا يتنافى كليًّا مع مقاصد الشهر الفضيل القائمة على الطمأنينة والعبادة والتَّقرُّب إلى الله، فالمسلم الحق هو مَن يسعى لتهيئة الأجواء الإيمانية، لا مَن يُفسِدها بلهوٍ ضارٍّ ومُحرَّم.

اقرأ أيضاً:

فاتتني صلاة المغرب فهل يجوز قضاؤها بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يوضح

هل الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل مباح شرعًا؟.. أمين الفتوى يجيب