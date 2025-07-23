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مجدي عاشور: من يمنع البنات والنساء من ميراثهن من أهل النار

01:41 م الأربعاء 23 يوليو 2025

الدكتور مجدي عاشور

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كتب - علي شبل:

حذر الدكتور مجدي عاشور، مستشار المفتي وأمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية من منع البنات والنساء من ميراثهن، مؤكدًا أن من يفعل ذلك يعد من أهل النار ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب.

وكان عاشور تلقى سؤالا يقول صاحبه: ما حكم منع البنات والنساء من ميراثهن؟ ليحذر في رده قائلًا إن منع البنات والنساء حقهن من الميراث عادة سيئة وظالمة، وهي من أكل السحت والحرام ، وقد حكم القرآن الكريم بأن فاعل ذلك من اهل النار إن لم يَرُدَّ الحقوق إلى أصحابها.

واستشهد بقوله عز وجل في عقب آيات المواريث وطريقة توزيعها: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) .

وقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ قَطَعَ مِيرَانًا فَرَضَهُ اللهُ ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ".

وأوضح عاشور، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا في حق من يأكل ميراث أحد عمومًا ، ويزداد الإثم - وهو من كبائر الذنوب - إذا كان المأكول حقهم من البنات والنساء؛ لما فيه من قطع صلة الرحم واستغلال صبرهن على من يظلمهن.. والله أعلم

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