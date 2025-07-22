داعية: اللسان مفتاح النجاة أو الهلاك يوم القيامة

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أخطر ما يمكن أن يُهلك الإنسان يوم القيامة هو لسانه، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي دار بين النبي ﷺ ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، حين سأله: "يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم؟"، فرد عليه النبي قائلًا: "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبُّ الناسَ في النار على وجوههم إلا حصائدُ ألسنتهم؟"

وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن المقصود بـ"حصائد ألسنتهم" هو الكلام الجارح، والغيبة، والنميمة، والتشهير، وكل ما يمكن أن يخرج من اللسان فيؤذي الناس ويغضب الله عز وجل، موضحا: "عارف يعني إيه حد يُسحب على وجهه في النار؟ ده أمر مرعب... والسبب؟ لسانه!"

وأشار إلى أن النبي ﷺ نبهنا أن الجوارح كلها، في كل صباح، تخاطب اللسان وتقول له: "اتقِ الله فينا، فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا"، وهو ما يدل على أن صلاح الجسد كله مرتبط بصلاح اللسان.

وأوضح الداعية: أن الرسول ﷺ وضع لنا قاعدة ذهبية، قال: 'من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت' ما ينفعش تقول شر، ما ينفعش كلمة تبوظ الدنيا، تهدّ بيوت، تجرح ناس، تؤذي قلوب.

ودعا إلى حفظ اللسان، قائلاً: "اللي عايز ينجو في الدنيا والآخرة، يحفظ لسانه، لأن ده مفتاح النجاة أو الهلاك، والاختيار في إيدك.

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