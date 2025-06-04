أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق

كتب - علي شبل:

مع بدء موسم الحج 2025 وأداء ملايين المسلمين فريضة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، يوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أهم أحكام الحج الشرعية والتي يحرص الكثيرون على معرفتها قبل أداء مناسك وشعائر الفريضة الدينية.

وفي الحلقة الثانية عشرة من سلسلة حلقات ينشرها الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أوضح فضيلة المفتي الأسبق رابع أعمال الحج:

اليوم الأول من أيام التشريق (يوم القَرّ) ثانى يوم النحر ، وسمى بذلك لأن الناس يستقرون بمنى.

1- المبيت بمنى: بعد طواف الإفاضة الذي به التحلل الأكبر يتوجه الحاج للمبيت بمنى.

2- رمي الجمار؛ بحيث يخرج بعد صلاة الظهر (بعد الزوال) يرمي الجمار الثلاثة على الترتيب: الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف بمنى، ثم الجمرة الثانية أو الوسطى، ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي كل واحدة بسبع حصيات، ويدعو بين كل جمرتين.

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