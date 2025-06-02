هل جثمان السيدة زينب موجود في مصر؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب

كتب-محمد قادوس:

قال الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، إن عددًا كبيرًا من الناس تقربوا إلى الله وتوسلوا له من خلال مكانه وقرب السيدة زينب واستجاب الله لهم.

وأضاف عصام خلال حلقة خاصة من برنامج" واحد من الناس" المذاع عبر قناة" الحياة": بأن السيدة زينب هي الحفيدة المباشرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فالكل يريد أن ينال الشرف بأنها موجودة عنده ومدفونة عنده، وهناك أمر آخر بأن اسم زينب متكرر في أهل بيت رسول الله، ولهذا حصل الخلط عند بعض المؤرخين.

وتابع بأن الأمر الثالث بأن عددًا كبيرًا من الجنسيات يأتون إلى مصر، ولهذا المكان والمعنى أنهم لم يأتوا من فراغ ولكن بعد أن سمعوا وتأكدوا من علمائهم بأن السيدة زينب مدفونة في هذا المكان.

وأيضًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الناس جاءوا إلى هنا وتقربوا إلى الله بقدر ومكانة وجاه السيدة زينب واستجاب الله لهم، وهناك الكثير من القصص في هذا الأمر.

على جانب آخر أوضح الشيخ أحمد عصام أن مقام السيدة زينب حدث له تطوير شامل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطوير السقف والحوائط والأرضيات وقبة المسجد، وهي قبة المقام وبه مئذنة واحدة.

كما تناولت الحلقة الحديث عن سيرتها وحياتها ومآثرها ومكانتها العظيمة التي تحظى بها من بين آل البيت، والتطوير الكبير الذي شهده المسجد؛ حيث إن كل التحف وكل الأعمدة هنا هي نسخة طبق الأصل من المسجد النبوي.

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