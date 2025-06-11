كل ما أجيب شغاله جوزي يخونّي معاها ومش عارفة اعمل ايه؟.. داعية يرد

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، سؤال من إحدى السيدات قالت في نصه:" جوزي بيخوني مع الشغالة دايمًا، وكل ما اجيب واحدة تانية بيحصل نفس الكلام، مع العلم إنه لما بواجهة بيوعدني انه هيتغير وإن دا مش هيحصل تاني ومفيش فايدة، وكمان بيشرب خمرة أحيانًا وآخر مرة اعتدى على ابننا وسبب ليه إصابات بالغة وبوظ عينه، وأنا طالبة الطلاق واهلي رافضين أعمل إيه؟

وقال الداعية الإسلامي، إن من أهم مشاكل المجتمع، فكرة إلغاء احتمالية الطلاق عند بعض الناس، مهما كانت حالة الزواج سيئة، معقبًا بأن الطلاق أحيانا يكون هو الحلال الأوحد في بعض المشاكل، مضيفا أن الله سبحانه وتعالى أحلّ الطلاق كما أحل الزواج؛ فإذا استدعت الضرورة ذلك؛ فلا قبول لفرضية هؤلاء الأهل في تدمير حياة أولادهم بسبب رفضهم لفكرة للطلاق.

وأضاف الصباغ خلال لقائه ببرنامج،" اسأل مع دعاء" المذاع عبر قناة" النهار": أن الله- سبحانه وتعالى- لم يفرق بين الذكر والأنثى في الخيانة، بل في الذنب بشكل عام، مستشهدًا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النحل" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُون"، مشيرًا الي أن المساواة بين الرجل والمرأة في العمل الصالح هي ذاتها في الخبيث من الأعمال.

وأوضح الداعية، أن الفكرة السائدة في بعض المجتمعات، من أن الخيانة تقبل أحيانًا من الرجل ولا تقبل من المرأة، يعني، بنلاقي أحيانًا ناس تقول على الراجل الخاين، عادي مهو راجل ميعبهوش حاجة، ويجوا على الست لو وقفت بس مع واحد في الشارع تتقتل، طيب مهو الذنب واحد ومفيش فرق عند ربنا بين الاتنين، متوجهًا بالحديث إلى الرجال: هسألكم مين فيكم يقبل إن مراته تخونه.

وأكد الصباغ، على أنه في مثل هذه الحالات، يكون الطلاق أكرم شيء للمرأة، حيث يحميها من بطش زوجها، مخاطبًا السائلة: النهارده بوظ عين ابنك بكرة يبوظ عينك انتي كمان ويرميكي من البكونة، قولي لاهلك انك مصرة على الطلاق.

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