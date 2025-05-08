هل دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص حرام شرعًا؟.. أمين الفتوى يحسم

كتب - علي شبل:

حول حكم الموسيقى ودراستها، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الموسيقى فى حد ذاتها ليست محرمة، وإنما يتوقف الحكم الشرعى على طبيعة ما يصاحبها من محتوى أو سلوك.

وردا على سؤال وجهته طالبة حول مشروعية دراستها لقسم الموسيقى كهواية أو تخصص جامعي، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن "الموسيقى صوت، وهذا الصوت إذا لم يكن مصحوبًا بما ينافى الآداب العامة أو يدعو إلى الفحش والفسوق، فلا حرج فيه شرعًا، ولا يعد حرامًا"، مشيرًا إلى أن "التحريم الوارد فى بعض الأحاديث النبوية، بحسب عدد من العلماء، ليس متعلقًا بالموسيقى منفردة، بل بالمجموع، أى إذا اجتمعت مع أشياء محرمة أخرى".

وأضاف أن هناك اتجاهًا فقهيًا يرى أن جميع الأحاديث التى ورد فيها تحريم الموسيقى ضعيفة أو غير قطعية الثبوت، فى حين أن الاتجاه الآخر – وهو ما عليه الفتوى – يرى أن التحريم لا يشمل كل أنواع الموسيقى، وإنما فقط إذا اجتمعت مع منكرات أخرى كالكلمات البذيئة أو الأفعال المحرمة.

وأكد أن دراسة الموسيقى كهواية أو تخصص جامعى لا حرج فيها، وأن الحكم يتغير بحسب نية الإنسان وكيفية توظيفه لهذا العلم، والأمر فى النهاية يعود إلى الممارسة المهنية بعد ذلك؛ هل ستكون فى إطار مباح ومحترم، أم فى سياق مخالف للضوابط الشرعية.

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