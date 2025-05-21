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هل يجب الفصل بين صلاة الفرض والنافلة بذكر أو كلام؟.. الإفتاء تجيب

07:25 م الأربعاء 21 مايو 2025

دار الإفتاء المصرية

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كتب - علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام.

أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه يُسَنُّ للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسًا أو قائمًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه إذا لم يفعل ذلك فاته ثواب سُنة الفصل بين الفريضة والنافلة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجًا من خلاف الفقهاء.

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